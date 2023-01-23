«Термодом» начнет строить новые дороги в Городе Спутнике в 2023 году

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2023-й станет значимым годом для развивающегося Города Спутника и его застройщика — «Термодома». Холдингу исполняется 25 лет, и в этом же году начинается реализация знаковых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры.

«Мы активно сотрудничаем с правительством региона в рамках реализации программы «Стимулирование и развитие жилищного строительства». На сегодняшний день на стадии высокой готовности имеются проекты улиц Прибрежный бульвар, Светлая и Олимпийская в Городе Спутнике», — рассказал директор по капитальному строительству холдинга «Термодом» Магомед Агамагомедов.

Он напомнил, что в настоящее время заканчивается строительство новой дорожной перемычки между улицей Олимпийской и дорогой на Шемышейку.

«Еще один объект — это продолжение улицы Изумрудной до границ города Пензы. По всем этим объектам нами подана заявка в министерство строительства и дорожного хозяйства области, получено предварительное одобрение. Соответственно, уже с 2023 года мы планируем начинать строительство этих объектов», — подчеркнул Магомед Агамагомедов.

Новые жилые комплексы, новые объекты социальной инфраструктуры, новые варианты транспортной доступности — «Термодом» продолжит развивать Город Спутник на благо десятков тысяч его жителей.