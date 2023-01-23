В Мордовии принято решение конфисковать автомобиль за повторное управление в нетрезвом состоянии

40-летний житель Зубово-Полянского района, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение требования уполномоченного лица о прохождении медосвидетельствования, позже, в нетрезвом состоянии за рулем авто двигался в п. Умет. Он был остановлен сотрудниками полиции и от управления транспортным средством отстранен.

За управление автомобилем в состоянии опьянения ранее подвергнутого административному наказанию был приговорен к 240 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, отрицая факт управления транспортным средством, однако приговор не обжаловал.

С судебным актом Зубово-Полянского районного суда от 18.11.2022 не согласился гособвинитель, поскольку судом не был решен вопрос о конфискации данного транспортного средства.

По доводам апелляционного представления гособвинителя Верховный Суд Республики Мордовия изменил приговор Зубово-Полянского районного суда от 18.11.2022, конфисковав автомобиль в собственность Российской Федерации.

Приговор вступил в законную силу.