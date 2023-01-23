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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:57

В Мордовии вынесли приговор бывшему заместителю декана архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева

Он осужден за получение взяток
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как было установлено в ходе расследования, в 2021 году к нему обратились трое выпускников-бакалавров, с просьбой помочь им в поступлении в магистратуру. За это каждый из них передал ему по 20 тысяч рублей.

Во время вступительных экзаменов, которые принимал осужденный, мужчина задавал этим поступающим вопросы, на которые они заранее знали ответы. Таким образом бакалавры сумели набрать высокие баллы и поступить на очную форму обучения.

Свою вину мужчина признал полностью. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере полутора миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.