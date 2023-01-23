«ТНС энерго Пенза» напоминает о важности своевременной передачи показаний

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«ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о важности передачи показаний индивидуальных приборов учета. Своевременная передача данных – это залог того, что клиент получит счет на оплату за фактически потребленную электроэнергию.

Оптимальным периодом для передачи показаний являются даты с 23 по 25 число каждого месяца.

Начисление платы в случае, если клиент забудет или вовсе проигнорирует передачу показаний, будет произведено исходя из среднемесячного потребления, которое зачастую превышает фактический объем потребленной электроэнергии. В случае неоплаты образуется долг и может быть ограничено энергоснабжение. Перерасчет произойдет только когда клиент передаст актуальные показания в энергосбытовую компанию.

Передать показания индивидуальных приборов учета и оплатить электроэнергию можно следующими способами:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- в центре обслуживания клиентов;

- в офисе или приложении вашего банка.

Для передачи показаний счетчика можно так же воспользоваться единым контактным центром по номеру (8412) 98-78-48. Нет необходимости в ожидании соединения с оператором. Достаточно произнести номер своего лицевого счета и озвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона.