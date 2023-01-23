Дмитрий Рогозин заявил об обнаружении обстрелявшего его расчёта ВСУ

Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, пишет сетевое издание govoritmoskva.ru

«Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации «Роскосмос», у меня там есть и добрые друзья, и партнёры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции», — сказал Рогозин.

Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников «Царские волки» 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.