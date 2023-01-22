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НовостиОбщество22 января 2023 11:06

В Луганской области нашли письма времен Великой Отечественной войны, адресованные жителю Русского Камешкира

Они будут переданы его сыну
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал на своей странице в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко, письма были найдены бойцом СВО в брошенном доме в селе Крымское. Они были адресованы Сергею Миронову из Русского Камешкира, который героически боролся с фашизмом на этих землях в годы Великой Отечественной войны.

Нашедший письма солдат связался с пензенскими поисковиками, а те, в свою очередь, разыскали сына Миронова. Находка будет передана ему в ходе торжественной церемонии, которая пройдет в музее поисковых отрядов Пензенской области.