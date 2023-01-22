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НовостиОбщество22 января 2023 8:24

Первая школа волонтеров инклюзивного туризма стартует в Пензенской области 15 февраля

Мероприятие состоится на базе арт-поместья «Новые берега» в Богословке
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Слушателями школы могут стать студенты, волонтеры, представители организация, работающих с инвалидами. В ходе трехдневного мероприятия они смогут узнать о базовых принципах доступной среды, сопровождении людей с ограниченными возможностями во время экскурсий и другом.

Подать заявку на участие можно до 8 февраля. Иногородним участникам предлагается проживание в инклюзивном хостеле на бесплатной основе.

Организатором проекта является Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» при поддержке Фонда президентских грантов.