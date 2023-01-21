Названы даты премьеры сказки «Не хочу быть собакой» в пензенском драматическом театре

Репетиции уже идут полным ходом. Сюжет сказки строится вокруг двух жителей одного двора – Петуха и Кота. Когда хозяева животных решают завести собаку для охраны имущества, героям приходит в голову мысль попробовать себя в ее роли. К тому же настоящая Собака, прибившаяся к хозяйству, совсем не желает лаять и рычать. Но, конечно же, в конце спектакля все встанет на свои места.

Роль Собаки досталась Даниилу Трушникову, Кота – Андрею Кулаеву, Петуха - Роману Романькову. Поставил спектакль заслуженный артист России Василий Конопатин.

Премьерные показы сказки «Не хочу быть собакой» пройдут 4 и 5 февраля по два раза в день — в 11 и 13 часов.