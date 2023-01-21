Пензенские правоохранители покорили лыжню

В соревнованиях принимали участие 130 представителей различных ведомств - УМВД, УФСИН, УФССП, УФСБ, Росгвардии, МЧС. Им предстояло пройти пять километров на лыжах.

Перед стартом к спортсменам обратился врио начальника УРЛС УМВД России по Пензенской области полковник полиции Александр Скворцов, пожелав им удачи и честной борьбы.

- Проведение подобных мероприятий улучшает здоровье и служебный дух полицейских, а также способствует укреплению служебных коллективов, - заявил он.

По итогам состязаний победителями стали команды из ОСН «Гром» УНК России по Пензенской области, ОМВД России по Никольскому району и УМВД России по городу Пензе. Из их представителей будет сформирована сборная УМВД России по Пензенской области, которая примет участие в чемпионате МВД России по лыжным гонкам в феврале.