В Пензе заключен под стражу избивший мать 30-летний мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточнила пресс-служба СУ СК РФ региона, конфликт в квартире по улице Клары Цеткин в Пензе произошел вечером 9 января. Женщина ушла в магазин, а домой вернулась через несколько часов в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и телу.

После избиения женщина легла спать. Наутро мужчина обнаружил, что мать не подает признаков жизни и вызвал «скорую помощь». Прибывшие медработники констатировали её смерть.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы грудной клетки.

Следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Житель Пензы 1992 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.