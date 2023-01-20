Глава Мордовии и мэр столицы региона обсудили перспективы развития Саранска

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Собственные доходы бюджета городского округа в 2022 году показали наибольший рост с 2019 года, превысив 10 млрд рублей, городской бюджет исполнен с профицитом почти в 105 млн рублей. Общий объем кредиторской задолженности снизился в полтора раза, а расходы на обслуживание муниципального долга – на 57 млн рублей, - отметил мэр.

«Совокупный объем прибыли 10 муниципальных предприятий увеличился почти на 50 %», - рассказал глава городского округа.

В минувшем году на баланс муниципальных предприятий поступило 47 единиц техники. Это новая коммунальная техника и 35 маршрутных автобусов.

Саранск в 2022 году активно реализовывал национальные и региональные проекты. Общая сумма вложений по ним составила 3,5 млрд рублей.

Благодаря нацпроектам, удалось завершить перекладку канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, провести капремонт автодороги по улице Фурманова, моста через реку Саранку по улице Ботевградской, построить детский сад на улице Кирова, капитально отремонтировать три городские школы, создать две современные общественные территории.

Городской комиссией одобрено два инвестпроекта – «Русские ярмарки» и «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессионной станции», объем инвестиций не менее 300 млн рублей.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Артем Здунов подчеркнул, что политика по оздоровлению финансов городского бюджета дает свои положительные результаты, предложил руководителю городского округа больше внимания уделять личным встречам с горожанами.

«Будет поступать много проблемных вопросов, но от них не надо уходить, мы с вами и ваша команда за это отвечаем», - отметил он.

Большая работа в Саранске предстоит по замене водопроводных и канализационных коммуникаций.