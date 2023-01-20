В Пензе за кражу алкоголя из магазина двум безработным грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Пензе с заявлением обратилась женщина: из оборудованного видеонаблюдением продуктового магазин на ул. 65-летия Победы неизвестные похитили алкоголь на сумму около 2 тысяч рублей.

Участковыми уполномоченными полиции были установлены и задержаны двое безработных граждан 2003 и 2001 годов рождения, проживающих в Пензе. Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись. Они пояснили, что после кражи употребили похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.