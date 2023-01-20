Православные поблагодарили «Термодом» за крещенские купания в Спутнике

Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Термодом»

Крещенские купания в Городе Спутнике снова прошли на высоком уровне, благодаря застройщику микрорайона — строительному холдингу «Термодом». Это отметили пришедшие к благоустроенной проруби в ночь на 19 января православные христиане.

«Не первый год здесь купаемся, организация всегда на высшем уровне», — отметил один из жителей микрорайона.

«Большое спасибо нашему застройщику, что строит нам церковь и поддерживает такие традиции!» — поддержала земляка жительница Спутника.

Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Термодом»

В Городе Спутнике в 2022 году появился свой храм в честь преподобной Евфросинии Московской. Поддержку ему оказывает лично генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов. Настоятель храма протоиерей Алексий Ладыгин провел чин великого освящения воды.

Жители и гости Города Спутника традиционно собрались на пляже, где была обустроена купель, а также место для переодевания, фуд-корт и большой костер. С полуночи освященную воду доставляли на набережную и разливали всем желающим.

Холдинг «Термодом» чтит традиции и будет и дальше поддерживать настроение жителей Города Спутника и гостей микрорайона.