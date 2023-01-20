Прокуратура Мордовии проанализировала состояние преступности в республике в 2022 году

Исходя из анализа состояния преступности в республике за 2022 год, результатов надзорной деятельности, работы правоохранительных органов, региональной прокуратурой определялись проблемные вопросы, для решения которых был осуществлен ряд организационных мероприятий, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

В результате успешной координации деятельности правоохранительных органов удалось добиться снижения в республике уровня преступности.

Так, число зарегистрированных преступлений в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 5% (с 8533 до 8107).

Количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 34%, на 4% – тяжких, на 1% – средней тяжести, на 3% – небольшой тяжести.

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в районах г. Саранска (Ленинский – 1756, Октябрьский – 1365, Пролетарский – 1059), а также в Рузаевском районе (872). Меньше всех зарегистрировано преступлений в Большеигнатовском (38), Кадошкинском (34) и Атюрьевском (42) районах.

По сравнению с 2021 годом на 7% меньше совершено преступлений в общественных местах. Количество преступлений, совершенных на улицах, уменьшилось на 11%, в жилом секторе – на 5%.

На 4% уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации; на 3% – экономической направленности. Преступлений коррупционной направленности увеличилось почти на 12%.

Снизилось на 32% количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; в сфере незаконного оборота оружия – на 13%.

Меньше совершено преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения на 12%; на 10% – ранее совершавшими преступления, в том числе на 12% – ранее судимыми. Больше преступлений совершено несовершеннолетними, рост составил 32% (с 97 до 128).

Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества.

В результате совершения преступлений погибло 127 лиц, в том числе в результате уголовно-наказуемых ДТП – 58, тяжкий вред здоровью причинен 168 лицам, в том числе 91 – при ДТП.

Общая раскрываемость преступлений в республике составила 60%.

Высокой остается раскрываемость убийств – 100%, фактов умышленного причинений тяжкого вреда здоровью человека – 100%, из них повлекшие смерть – 100%; изнасилований – 100%, грабежей – 98%, разбоев – 90%.

Низкой остается раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий – 23%.