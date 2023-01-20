Мордовский суд оставил без изменения приговор «Свидетелям Иеговы»*

После этого следственный отдел УФСБ республики возбудил девять уголовных дел в отношении шести членов организации.

В августе прошлого года Ленинский районный суд Саранска озвучил «Свидетелям Иеговы»* приговор. Каждый участник в зависимости от своей роли получил от двух до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Верховный суд Республики Мордовия оставил приговор без изменений.

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* организация признана экстремистской и запрещена в РФ