Пензенцы готовятся к сезону летних археологических экспедиций

Фото предоставлено Институтом регионального развития Пензенской области

Одна из экспедиций, посвященная Наровчатскому городищу, запланирована на период с 3 по 16 июля. Ожидается, что в ней примут участие порядка 60 человек. К исследованиям готовы присоединиться учащиеся Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, а также воспитанники «Школы юного археолога».

Ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин анонсировал также масштабную экспедицию в столицу Золотой Орды Сарай-Бату (Селитренное городище) в июле-августе, международную конференцию, посвященную 800-летию со дня победы над монголами под Золотаревским городищем, сопутствующий ей традиционный фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций».

«Запланирована еще и издательская работа, - отметил Геннадий Белорыбкин. - В частности, к конференции будем издавать сборник. И традиционно выходит «Пензенский археологический сборник». В шестой выпуск необходимо собрать материал. Все эти мероприятия поддержаны губернатором Олегом Мельниченко.