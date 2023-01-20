Экспозиция пензенского Музея спорта пополнилась костюмом участника Олимпийских игр

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Спортсмен дважды выступал на Олимпийских играх – в 1992 году в Испании и в 1996 года в Атланте.

В рамках проекта музея «Экскурсия со звездой» на встречу с Владимиром были приглашены юные спортсмены и журналисты. Атлет рассказал о своей карьере и значимых соревнованиях, а в конце встречи передал музею свою костюм, в котором он выступал в Барселоне.

СПРАВКА «КП»

Владимир Голяс - советский и российский легкоатлет, специалист по стипль-чезу (бегу с препятствиями на 3000 метров). Родился в городе Заречном. Выступал за сборные СССР, СНГ и России по легкой атлетике в 1989—1996 годах, победитель и призер первенств национального значения.

В 1995 году был удостоен звания «Мастер спорта России международного класса».