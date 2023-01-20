В Пензе состоится отборочный этап чемпионата мира по чтению вслух

Чемпионат проводится с 2011 года. В нем принимают участие жители 200 с лишним городов – как российских, так и зарубежных.

Суть турнира проста – участникам дается некий текст, который они должны прочитать вслух без предварительной подготовки. Жюри оценивает как технику чтения, так и артистизм самого чтеца.

Попробовать себя в данном виде состязаний могут и пензенцы: отборочный этап мировых соревнований состоится в нашем городе 1 февраля. Место проведения – областная библиотека им. Лермонтова. Начало – в 15:00.