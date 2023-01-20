Депутат высказался об идее конфисковать имущество уехавших россиян в пользу сирот

Инициатива поступила от вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой.

Основной закон Российской Федерации не регламентирует подобные процедуры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Вопрос там, скажем, конфискации имущества, лишения каких-то экономических привилегий - это не вопрос Конституции. Конституция тут абсолютно ни при чём, - отметил политик. - У нас в целом ряде случаев, в соответствии с Уголовным кодексом, предусматривается такая мера, как конфискация имущества.

И вопрос здесь на самом деле, я не знаю, что по этому поводу считает Клишас, но это вопрос поправок, если необходимо в Уголовный кодекс, который предусматривает, опять же, в судебном порядке, такую процедуру. Не в каком-то административном, на основании решения тройки, как в 1937 году, а на основе решения суда. Но для этого сам состав преступления должен быть прописан, безусловно, и такого рода поправки могли бы быть внесены, и господин Клишас вполне в состоянии сделать это и сам вместе со своими коллегами. Он, в общем, не уставая трудится над совершенствованием нашей Конституции, хотя я далеко не всегда согласен с тем, что он утверждает».

Конфискация имущества уехавших из страны россиян невозможна без серьезных поправок в УК РФ. Таким образом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение вице-спикера Анны Кузнецовой об использовании имущества уехавших россиян для обеспечения детей-сирот.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс нужно добавить пункт о конфискации имущества в отношении уехавших граждан, «открыто поддерживающих нацистов и оскорбляющих Россию».