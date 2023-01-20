К полутора годам лишения свободы приговорена жительница Саранска за удар мужчине ножом в спину

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, в ходе спровоцированной потерпевшим ссоры, женщина нанесла обидчику один удар ножом в спину.

Суд согласился с доводами гособвинителя прокуратуры Октябрьского района г. Саранска о виновности 32-летней местной жительницы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.