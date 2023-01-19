В Мордовии разыскивают мужчину, ушедшего из дома 31 декабря

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Житель села Арх-Голицыно Сергей Федотов выглядит на 60-65 лет, худощавый, рост средний. У него черные волосы и карие глаза. Имеет шрам на левой щеке и один зуб на верхней челюсти.

Помимо этого, на теле мужчины есть татуировки: Божья матерь на груди справа, надпись «Опять пусто» на животе, рисунок на спине, надписи на ногах.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, синюю кофту, болоневые сапоги.

Информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 8(83451) 4-03-89, 4-03-70, 8(8342) 38-59-64 или 102 (02).