Крещенские купания в Пензе прошли спокойно

В этом году в черте города были оборудованы две купели: на пляже в микрорайоне ГПЗ и на базе отдыха «Русская охота».

Первую иордань посетили более 1500 жителей, среди которых был и губернатор Олег Мельниченко. На купель возле «Русской охоты» пришли около 250 горожан.

В местах организованных купаний работал буфет, были организованы дежурства сотрудников правоохранительных органов, спасателей, медицинских работников, представителей народной дружины. Благодаря им, удалось избежать происшествия.

Помимо этого, спасательных службы дежурили и в тех местах, где ежегодно проводятся несанкционированных купания.