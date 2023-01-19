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НовостиОбщество19 января 2023 9:52

Крещенские купания в Пензе прошли спокойно

Происшествия не зафиксировано
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В этом году в черте города были оборудованы две купели: на пляже в микрорайоне ГПЗ и на базе отдыха «Русская охота».

Первую иордань посетили более 1500 жителей, среди которых был и губернатор Олег Мельниченко. На купель возле «Русской охоты» пришли около 250 горожан.

В местах организованных купаний работал буфет, были организованы дежурства сотрудников правоохранительных органов, спасателей, медицинских работников, представителей народной дружины. Благодаря им, удалось избежать происшествия.

Помимо этого, спасательных службы дежурили и в тех местах, где ежегодно проводятся несанкционированных купания.