В Пензе в ряде многоквартирных домов отключено холодное водоснабжение

В четверг, 19 января, в связи с порывом на участке водопровода диаметром 300 мм по улице Суворова, 158, ведутся ремонтные работы.

Как отмечает пресс-служба администрации города, в ряде многоквартирных домов временно отключено холодное водоснабжение. На данный момент вода отсутствует на улице Суворова, 154, 154а, 156, 152, 160, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 151, 157, 159, 161, 169, 169а.

На улице Суворова 166,168 организован подвоз технической воды. До полного устранения аварии на месте работают специалисты ООО "Горводоканал", привлечена спецтехника.