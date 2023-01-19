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НовостиПроисшествия19 января 2023 6:13

В Саранске заключена под стражу женщина, подозреваемая в убийстве мужа

Ссора во время распития спиртного вечером 14 января закончилась ударом ножом в область грудной клетки супруга
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в квартире, изъяты следы и объекты, в том числе предполагаемое орудие преступления, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, свою причастность к преступлению фигурантка дела не отрицает.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы.