Спикер парламента Пензенской области Вадим Супиков организует мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня

- После двух лет ограничений в связи с пандемией мы вновь имеем возможность приобщиться к христианским традициям - в крещенской иордани избавиться от бед, болезней и печалей, - сообщил Вадим Супиков.

Накануне настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский совершил водосвятный молебен. Освященную воду можно получить на праздновании Богоявления Господня, которое начнется в 22:30.

Для горожан будет организована автостоянка, буфет. Пройдет церковная служба, традиционное купание. Точки раздачи воды будут действовать 19 января с 11.00 до 14.00 (ул. Луначарского, 10, ул. Чапаева, 79)