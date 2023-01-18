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НовостиОбщество18 января 2023 14:58

Спикер парламента Пензенской области Вадим Супиков организует мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня

Они состоятся сегодня в микрорайоне ГПЗ-24
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

- После двух лет ограничений в связи с пандемией мы вновь имеем возможность приобщиться к христианским традициям - в крещенской иордани избавиться от бед, болезней и печалей, - сообщил Вадим Супиков.

Накануне настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский совершил водосвятный молебен. Освященную воду можно получить на праздновании Богоявления Господня, которое начнется в 22:30.

Для горожан будет организована автостоянка, буфет. Пройдет церковная служба, традиционное купание. Точки раздачи воды будут действовать 19 января с 11.00 до 14.00 (ул. Луначарского, 10, ул. Чапаева, 79)