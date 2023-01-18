Выходные в Спутнике: эстафеты, хоккей и фаер-шоу

Пример обычного выходного дня в Городе Спутнике. Сначала детские сады собирают своих воспитанников на большой праздник с многочисленными спортивными эстафетами, затем аниматор зовет ребят на встречу с Дедом Морозом; неподалеку дворовые и школьные команды выясняют, кто лучше играет в хоккей на турнире с призами от холдинга «Термодом»; а когда в Город Спутник приходит вечер, на катке собирается еще больше жителей и гостей микрорайона, они участвуют в конкурсах и смотрят фаер-шоу.

Так было в субботу, 14 января. Сотни взрослых и детей смогли и поучаствовать в организованных мероприятиях, и просто насладиться очередным морозным днем в красивом месте — на набережной Города Спутника.

Новость приятная, а самое приятное — что жителям Спутника такой отдых доступен круглый год! Достаточно просто проделать небольшой путь от дома до хорошего настроения в сторону парка, набережной или тропы здоровья.

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