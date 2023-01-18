Владимир Вдонин продолжает оказывать помощь социально уязвимым категориям населения

Зимой чисто пожаров в частном секторе растет.

- От огня страдает не только имущество граждан, случается, во время пожара получают серьезные травмы, а иногда и гибнут люди, - отмечает Владимир Вдонин.

Чтобы уберечь население, депутат Законодательного Собрания Пензенской области оказал содействие в приобретении 30 автономных пожарных извещателей для установки в частных домах малообеспеченных семей Нижнеломовского района, который входит в избирательный округ депутата. Извещатели предназначены для передачи тревожного сигнала на пожарный приемно-контрольный прибор, а также оповещения и отображения информации об обнаружении возгораний.