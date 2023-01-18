ВТБ предоставил жителям Пензенской области ипотеки на 3,7 млрд рублей

ВТБ в Пензенской области в 2022 году предоставил жителям региона более 1,2 тысячи ипотечных кредитов на 3,7 млрд рублей. Рекордными по объемам продаж стали два последних месяца прошлого года. В ноябре-декабре пензенцы оформили в банке ипотечных сделок на 1 млрд рублей, что составило почти четверть от общего годового объема продаж ипотеки.

В 2022 году каждая вторая сделка заключалась банком в регионе в рамках программ с господдержкой. За январь-декабрь ВТБ в Пензенской области оформил около 700 льготных кредитов на общую сумму, превышающую 2,1 млрд рублей.

Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 3,1 млн рублей. При этом по сделкам, оформленным в рамках госпрограмм, он оказался на 10% выше - 3,4 млн рублей.

«В текущих условиях льготная ипотека стала ключевым фактором стабилизации и развития рынка недвижимости. В прошедшем году около 60% от общего объема наших ипотечных продаж пришлось на госпрограммы. Уверен, что продление «Ипотеки с господдержкой-2020» и расширение круга потенциальных заемщиков в рамках «семейной ипотеки» станут стимулом для дальнейшего развития как жилищного кредитования, так и рынка недвижимости в целом», – прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Он также подчеркнул, что приоритетной задачей ВТБ остается удобство клиентов при заключении ипотечных сделок. На сайте банка запущен новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита удаленно. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». Новый функционал доступен при приобретении недвижимости в рамках программ «Ипотека с господдержкой-2020» и «Семейная ипотека», а также по стандартным ипотечным продуктам ВТБ.