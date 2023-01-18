В Мордовии мошенник, пытавшийся приобрести 6000 сим-карт, приговорен к году лишения свободы

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, в июне прошлого года он от имени представителя крупной организации отправил письмо на электронный адрес отделения Поволжского филиала оператора сотовой связи в Саранске. В нем говорилось о необходимости приобретения им для работников предприятия сим-карт в количестве 6000 штук.

Заключить договор фигурант предполагал дистанционно по поддельной доверенности, которую приложил к письму.

Представители компании сотовой связи связались по телефону, указанному на официальном сайте организации, где им сообщили, что подобного запроса они не направляли.

32-летний мужчина был задержан по месту жительства в городе Великий Новгород и доставлен в Мордовию. Вину в совершении преступления он признал полностью. Выяснилось, что сим-карты осужденный предполагал приобрести для дальнейшей их продажи.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.