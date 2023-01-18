До пяти лет лишения свободы грозит задержанному в Пензе угонщику «Лады Калины»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, введенный план «Перехват» сработал - уже через час сотрудниками Госавтоинспекции на улице Кирова в Пензе угонщик автомобиля был задержан. Им оказался 34-летний житель села Засечное Пензенского района.

В отделе дознания ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.