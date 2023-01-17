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НовостиНедвижимость17 января 2023 18:05

Олег Мельниченко поручил отремонтировать систему отопления в начальной школе Средней Елюзани

Это распоряжение губернатор дал на оперативном совещании во вторник, 17 января
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального правительства Пензенской области, Глава региона подчеркнул, что в этом году во время морозов температура воздуха в классах не соответствовала нормативам.

«В ближайшее время проведите обследование системы отопления учебного заведения и разработайте предложения по ее модернизации, чтобы в течение летних каникул этого года провести ее ремонт, а также заменить в школе оконные конструкции», - поставил он задачу руководителю регионального минобра.

Также Олег Мельниченко поручил предусмотреть средства на ремонт кровли детского сада в Русском Камешкире.

«В прошлом году мы сделали систему отопления, теперь необходимо отремонтировать крышу», - распорядился он.