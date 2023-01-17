Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об истязаниях малолетней в Мордовии

Несколько лет девочку воспитывала ее бабушка, после того, как ребенка бросила собственная мать. Однако некоторое время назад родительница объявилась и забрала дочь с собой.

Отчим девочки, по всем видимости, отцовских чувств к ребенку испытывать не начал, частенько выбирая в качестве метода воспитания собственные кулаки. Органы профилактики на многочисленные жалобы не реагировали.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас девочка находится в реабилитационном центре. Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Мордовия доложить ему о ходе расследования.