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НовостиПроисшествия17 января 2023 9:07

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об истязаниях малолетней в Мордовии

Информация о том, что местный житель систематически избивает 12-летнюю падчерицу, появилась в социальных сетях
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Несколько лет девочку воспитывала ее бабушка, после того, как ребенка бросила собственная мать. Однако некоторое время назад родительница объявилась и забрала дочь с собой.

Отчим девочки, по всем видимости, отцовских чувств к ребенку испытывать не начал, частенько выбирая в качестве метода воспитания собственные кулаки. Органы профилактики на многочисленные жалобы не реагировали.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас девочка находится в реабилитационном центре. Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Мордовия доложить ему о ходе расследования.