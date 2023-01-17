Спортсмены Пензенской области завоевали медали первенства ПФО по армрестлингу

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 11 регионов округа.

Сборную команду Пензенской области представили 10 спортсменов.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, обладателем серебряной награды стал воспитанник нижнеломовской школы армрестлинга Кривцов Даниил, выступивший среди юниоров 16-18 лет в весовой категории до 60 кг.

Спортсменка из Никольска Сергеева Елизавета дебютировала среди юниорок 16-18 лет в весовой категории до 60 кг. По итогам соревнований Елизавета поднялась на третью ступень пьедестала.

Уже на этой неделе сборная команда Пензенской области начнет подготовку к первенству России по армрестлингу, которое пройдёт с 14 по 19 марта в Орле.