Коммунальная авария в центре Пензы устранена

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Повреждение трубопровода на улице Московской произошло в понедельник, 16 января.

Из-за коммунальной аварии на некоторых адресах было отключено отопление.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время аварийные работы завершены, теплоноситель подан. УК и ТСЖ об этом оповещены.

По поручению врио главы города Пензы Александра Басенко районные администрации и Управление ЖКХ будут мониторить процесс пуска тепла в дома и соцобъекты, проводить поквартирные обходы.