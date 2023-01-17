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НовостиНедвижимость17 января 2023 8:04

Коммунальная авария в центре Пензы устранена

По поручению врио главы города Александра Басенко районные администрации и Управление ЖКХ будут мониторить процесс пуска тепла в дома и соцобъекты, проводить поквартирные обходы
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

Повреждение трубопровода на улице Московской произошло в понедельник, 16 января.

Из-за коммунальной аварии на некоторых адресах было отключено отопление.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время аварийные работы завершены, теплоноситель подан. УК и ТСЖ об этом оповещены.

По поручению врио главы города Пензы Александра Басенко районные администрации и Управление ЖКХ будут мониторить процесс пуска тепла в дома и соцобъекты, проводить поквартирные обходы.