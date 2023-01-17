До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, похитившему деньги с банковской карты сына

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, причастность местного жителя 1951 года рождения к совершению кражи с банковской карты своего сына 1982 года рождения была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе.

Подозреваемый воспользовался моментом, чтобы незаметно взять карту со стола. Зная пароль, злоумышленник снял в банкомате 30 тысяч рублей и потратил их на личные нужды.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.