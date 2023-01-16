В Пензе продолжают устранять повреждения трубопровода на улице Московской

Фото: Пресс-служба администрации города

Как отмечает пресс-служба администрации города, в настоящее время на объекте работают четыре ремонтные бригады в составе 16 человек. По информации ресурсосбнающей организации, восстановить подачу тепла планируется до 10 утра 17 января.

УК и ТСЖ предупреждены и находятся в готовности к приему теплоносителя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Восстановлено движение по улице Лермонтова

Напомним, что в понедельник, 16 января, в районе Олимпийской аллеи был зафиксирован порыв на трубе диаметром 400 миллиметров. На месте работали специалисты Горводоканала и привлекалась спецтехника.

О ликвидации аварии доложил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Руслан Тинчурин.

В ближайшее время МБУ «Пензавтодор» проведет очистку и обработку данной проезжей части.

Подача холодного водоснабжения планово восстанавливается.