Пензенцев приглашают покататься на лыжах

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы перечислила наиболее популярные у горожан лыжные трассы и графики их работы.

Велолыжероллерная трасса в Ахунах протяженностью 2,2 км. Участок освещен.

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00, выходные дни - с 9:00 до 21:00.

Работает прокат лыжного инвентаря. Стоимость – 250 рублей/час.

Лыжный стадион «Снежинка. Работает две площадки: имеющая освещение нижняя площадка протяженностью – 1,7 км и неосвещенная верхняя протяженностью 15 км, проходящая по лесному массиву Западной поляны.

Олимпийская аллея. Трасса протяженностью 4,2 км освещена.

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00, выходные - с 9:00 до 22:00.

Работает прокат лыжного инвентаря. Стоимость – 250 рублей/ час.

Кроме того, для прогулок на лыжах можно использовать лыжню от пожарно-спасательного центра на Западной поляне до памятника расстрелянным революционерам 1905-1907 годов в Арбековском лесу. Участок не освещен.