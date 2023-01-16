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НовостиСпорт16 января 2023 13:57

Пензенцев приглашают покататься на лыжах

В городе оборудованы несколько лыжных трасс. На некоторых горожане могут кататься как на своих лыжах, так и взять инвентарь в прокат
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы перечислила наиболее популярные у горожан лыжные трассы и графики их работы.

Велолыжероллерная трасса в Ахунах протяженностью 2,2 км. Участок освещен.

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00, выходные дни - с 9:00 до 21:00.

Работает прокат лыжного инвентаря. Стоимость – 250 рублей/час.

Лыжный стадион «Снежинка. Работает две площадки: имеющая освещение нижняя площадка протяженностью – 1,7 км и неосвещенная верхняя протяженностью 15 км, проходящая по лесному массиву Западной поляны.

Олимпийская аллея. Трасса протяженностью 4,2 км освещена.

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00, выходные - с 9:00 до 22:00.

Работает прокат лыжного инвентаря. Стоимость – 250 рублей/ час.

Кроме того, для прогулок на лыжах можно использовать лыжню от пожарно-спасательного центра на Западной поляне до памятника расстрелянным революционерам 1905-1907 годов в Арбековском лесу. Участок не освещен.