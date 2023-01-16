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Самым сильным на планете средством против старения была объявлена вода. Исследователи доказали, что употребление восьми стаканов жидкости в сутки позволят продлить жизнь, избежав при этом хронических заболеваний. У взрослых, пьющих меньше воды, вероятность развития хронических заболеваний была на 64% выше. Восемь стаканов воды эквивалентны трем литрам – это суточная норма для взрослого человека.

Ведущий автор работы, доктор Наталья Дмитриева, исследователь Национального института здоровья (NIH), заявила: «Результаты показывают, что соблюдение питьевого режима может замедлить старение и продлить жизнь без болезней».

Ученые пришли к выводу, что малое количество выпитой воды наносит вред здоровью.

Одним из самых полезных видов природной воды считается артезианская. Ее добывают с большой глубины. Таким образом она защищена от любых поверхностных загрязнений и готова к употреблению сразу после добычи. В Пензе таким источником является «Ключ здоровья». Воду считают живой, поскольку она добыта естественным путем и не проходит многоступенчатую систему очистки, в том числе хлорсодержащими препаратами. Ее добывают в экологически чистом месте Пензенского района и развозят по киоскам «Ключ здоровья», которые расположены в шаговой доступности от жилых домов. Заказать воду «Ключ здоровья» можно, воспользовавшись сервисом «Торнадо».

Употребление восьми стаканов живой воды в день – это ключ к здоровью и долголетию, доступный каждому жителю Пензенской области.