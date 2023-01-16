В Пензе задержанный сотрудниками УФСБ крупный вымогатель решением суда заключен под стражу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Из-за его угроз применения насилия пензенец был вынужден передать колоритному «служителю Фемиды» 800 тысяч рублей.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, сразу после передачи денежных средств злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.