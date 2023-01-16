Новые возможности Личного кабинета «ТНС энерго Пенза»

Пользоваться «Личным кабинетом» на официальном сайте компании «ТНС энерго Пенза» стало еще удобнее! В онлайн-сервисе появился новый раздел:начисления и платежи за последний платёжный период.С помощью него клиенты получили возможность видеть подробный расчет суммы, выставленной в последней квитанции.

Также на странице раздела появились новые функции:

- Расшифровка данных, из которых складывается сумма для оплаты

- Расшифровка начислений за услугу Электроснабжение

- Информация о показаниях, принятых к расчету, и тарифах клиента.

Детализация дается в точности по квитанции.

Напоминаем, что Личный кабинет – это электронный сервис, который помогает передавать показания приборов учета, оплачивать счета и направлять обращения в компанию без необходимости посещать офис.

Подключение «Личного кабинета» доступно всем клиентам «ТНС энерго Пенза» на сайте компании.