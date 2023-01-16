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НовостиОбщество16 января 2023 7:01

Владимир Архангельский поздравил коллег следственного управления с днем образования СК РФ

«12 лет назад Следственный комитет был образован, как самостоятельный следственный орган», - отметил 15 января И.о. руководителя СК по Пензенской области полковник юстиции В.В. Архангельский
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Он выразил благодарность сотрудникам следственного управления за профессионализм и ответственный подход к исполнению своих служебных обязанностей, пожелал крепкого здоровья, благополучия.

Ежедневно следователи выполняют поставленные государством задачи по защите прав граждан от преступных посягательств коррупционного и экстремистского характера, против личности, общества и государства, отмечает пресс-служба ведомства.

Особое внимание сотрудники СК уделяют защите прав несовершеннолетних, престарелых граждан, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, вынужденно покинувших территорию Донбасса.

Не прекращается работа по расследованию преступлений прошлых лет, ежегодно раскрываются уголовно наказуемые деяния, совершенные десять и более лет назад, устанавливаются виновные лица.