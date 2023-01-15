В Саранске к Крещению оборудуют семь купелей

В городском округе ведется подготовка к одному из главных православных праздников – Крещению Господне. На официальных местах для купаний будут оборудованы кабинки для переодевания, спуски к воде. После купания жителей ждет горячий чай.
Всего в Саранске оборудуют семь купелей:
- на водоеме у стадиона «Старт»;
- на водоеме «Зеленая роща»;
- на водоеме «Лесное озеро»;
- на водоеме рядом с рестораном «Огни Саранска»;
- на святом источнике в селе Куликовка;
- на пруду в селе Макаровка;
- на святом источнике в деревне Полянки.