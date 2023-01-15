В Саранске к Крещению оборудуют семь купелей

В городском округе ведется подготовка к одному из главных православных праздников – Крещению Господне. На официальных местах для купаний будут оборудованы кабинки для переодевания, спуски к воде. После купания жителей ждет горячий чай.

Всего в Саранске оборудуют семь купелей:

- на водоеме у стадиона «Старт»;

- на водоеме «Зеленая роща»;

- на водоеме «Лесное озеро»;

- на водоеме рядом с рестораном «Огни Саранска»;

- на святом источнике в селе Куликовка;

- на пруду в селе Макаровка;

- на святом источнике в деревне Полянки.