Боевых роботов «Маркер» ждет проверка в зоне СВО

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Робототехническая платформа предназначена для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, - приводит высказывание бывшего главы «Роскосмоса» сетевое издание govoritmoskva.ru
«Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение в Донбассе», - написал в своём Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Боевой робот «Маркер» - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника».