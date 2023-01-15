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НовостиОбщество15 января 2023 11:56

Боевых роботов «Маркер» ждет проверка в зоне СВО

Об этом написал в своём Telegram-канале Дмитрий Рогозин
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Робототехническая платформа предназначена для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, - приводит высказывание бывшего главы «Роскосмоса» сетевое издание govoritmoskva.ru

«Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение в Донбассе», - написал в своём Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Боевой робот «Маркер» - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника».