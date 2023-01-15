В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении ревнивца, ударившего сожительницу ножницами

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, им оказался 31-летний мужчина, который дал признательные показания. По его словам, они совместно распивали спиртное. В ходе конфликта, произошедшего на почве ревности, он взял ножницы и нанёс ими несколько ударов сожительнице.

Отделом дознания УМВД России по городу Кузнецк возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.