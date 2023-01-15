Задержанным в Пензе похитителям виски и коньяка грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в расположенных на соседних улицах одного из микрорайонов торговых точках злоумышленники похитили 6 бутылок виски и 2 бутылки коньяка.

После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили причастных к совершению преступлений. Ими оказались 25-летний житель Кемерово и 37-летний житель Пензы. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

Похищенную алкогольную продукцию подозреваемые реализовали в комиссионном магазине. Деньги поделили между собой.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Житель Кемерово заключен под стражу, в отношении пензенца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.