В 2022 году в Пензе заготовили более 17 тысяч литров донорской крови

Как рассказала главный врач учреждения Татьяна Крылова, таких результатов удалось достичь благодаря активной пропаганде донорства среди населения: весь год в регионе проводились акции, лекции и встречи с известными донорами.

Некоторые инициативы были отмечены на всероссийском уровне. В частности, проект «Ответственное донорство-шаг навстречу жизни» занял третье место в номинации «Секрет успеха – постоянство» Всероссийского конкурса профессионального мастерства. А проект «Сегодня я - волонтер, завтра я - донор» был отмечен ФМБА России.

Кроме того, в прошлом году на базе центра крови открылся Региональный рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 308 жителей региона стали потенциальными донорами костного мозга.

Как отметила Татьяна Крылова, в этом году учреждение продолжит упорную работу.

- Уверена, поставленные на 2023 года задачи Центр крови выполнит в полном объеме, - подчеркнула Татьяна Всеволодовна.