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НовостиЗдоровье15 января 2023 8:20

В 2022 году в Пензе заготовили более 17 тысяч литров донорской крови

Сотрудники областного клинического центра крови провели 24 942 донации
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказала главный врач учреждения Татьяна Крылова, таких результатов удалось достичь благодаря активной пропаганде донорства среди населения: весь год в регионе проводились акции, лекции и встречи с известными донорами.

Некоторые инициативы были отмечены на всероссийском уровне. В частности, проект «Ответственное донорство-шаг навстречу жизни» занял третье место в номинации «Секрет успеха – постоянство» Всероссийского конкурса профессионального мастерства. А проект «Сегодня я - волонтер, завтра я - донор» был отмечен ФМБА России.

Кроме того, в прошлом году на базе центра крови открылся Региональный рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 308 жителей региона стали потенциальными донорами костного мозга.

Как отметила Татьяна Крылова, в этом году учреждение продолжит упорную работу.

- Уверена, поставленные на 2023 года задачи Центр крови выполнит в полном объеме, - подчеркнула Татьяна Всеволодовна.