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НовостиОбщество15 января 2023 5:45

В Мордовии руководитель СК региона поздравил коллектив с Днем образования ведомства

В Следственном управлении 14 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное 12-ой годовщине со Дня образования СК России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, руководитель ведомства Олег Коробов поздравил сотрудников управления с праздником и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, благополучия.

Во время заседания были объявлены приказы о присвоении очередных специальных званий ряду сотрудников управления, вручены благодарности руководителя Следственного управления по республике.

В торжественной обстановке Олег Кообов вручил Диане Игоревне Матвеевой диплом за I место в конкурсе творческих работ о деятельности СК РФ в номинации «Изобразительное искусство».