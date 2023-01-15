В Мордовии руководитель СК региона поздравил коллектив с Днем образования ведомства

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, руководитель ведомства Олег Коробов поздравил сотрудников управления с праздником и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, благополучия.

Во время заседания были объявлены приказы о присвоении очередных специальных званий ряду сотрудников управления, вручены благодарности руководителя Следственного управления по республике.

В торжественной обстановке Олег Кообов вручил Диане Игоревне Матвеевой диплом за I место в конкурсе творческих работ о деятельности СК РФ в номинации «Изобразительное искусство».