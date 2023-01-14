В Мордовии ищут 16-летнюю девушку из Московской области

Фото предоставлено поисковым отрядом

Ориентировку на поиск несовершеннолетней опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Елена Жунгиету может находиться в Московской и Рязанской областях, а также Республике Мордовии.

Приметы девушки: средний рост, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку, зеленую спортивную кофту, темно-синие джинсы, черные берцы. При себе имела черный рюкзак.

Любые сведения, которые помогут поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.