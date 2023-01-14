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НовостиПроисшествия14 января 2023 17:26

В Мордовии ищут 16-летнюю девушку из Московской области

Она пропала 9 декабря
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено поисковым отрядом

Фото предоставлено поисковым отрядом

Ориентировку на поиск несовершеннолетней опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Елена Жунгиету может находиться в Московской и Рязанской областях, а также Республике Мордовии.

Приметы девушки: средний рост, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку, зеленую спортивную кофту, темно-синие джинсы, черные берцы. При себе имела черный рюкзак.

Любые сведения, которые помогут поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.