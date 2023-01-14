«Роскосмос» разработал план эвакуации экипажа с МКС на случай аварии

На повреждённом «Союзе-МС22» на Землю вернутся два российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а астронавта Франциско Рубио отправят на борту Crew Dragon – цитирует сообщение пресс-службы «Роскосмоса» сетевое издание govoritmoskva.ru

Уточняется, что спуск двух космонавтов вместо трёх, как было запланировано ранее, будет более безопасным, поскольку позволит снизить температуру и влажность в «Союзе-МС22».

15 декабря на этом корабле произошла разгерметизация системы охлаждения. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что это случилось из-за попадания спорадического метеороида.

После анализа состояния корабля специалисты пришли к выводу, что возвращать экипаж на нём нельзя. 20 февраля к МКС отправят «Союз-МС23», а экспедицию Прокопьева, Петелина и Рубио продлят на несколько месяцев.