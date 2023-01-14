Оперативная обстановка в Мордовии за 2022 год оставалась стабильной и контролируемой

Оперативная обстановка в Республике Мордовия за 2022 год оставалась стабильной и контролируемой.

В структуре преступности доля особо тяжких преступлений составляет 5,3%, тяжких – 20,8%, средней тяжести – 26,4%, небольшой тяжести – 47,5%.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 2508 совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что составляет 30,9% от общего числа зарегистрированных преступных деяний.

В результате реализации комплекса профилактических мероприятий меньше зарегистрировано убийств (15; -51,6%), изнасилований (8; -20,0%); краж (1989; -12,3%), грабежей (84; -21,5%) и разбойных нападений (5; -54,5%).

Всеми правоохранительными органами республики раскрыто 4752 преступления, в том числе, 960 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

По 82,8% расследованным преступлениям лица установлены сотрудниками органов внутренних дел (3935).

Больше раскрыто фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (+7,2%), в том числе, со смертельным исходом (+6,7%); краж, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (+13,7%), совершенных из транспортного средства (+70,0%); вымогательств (+75,0%); преступлений экономической (+3,4%) и коррупционной направленности (+34,7%).

Вместе с тем, остались нераскрытыми 3166 преступлений, 57,2% которых составляют IT-преступления.

За 2022 год правоохранительными органами расследованы уголовные дела по 21 преступлению с квалификацией «совершено в составе ОГ и ПС». Установлено 51 лицо, совершившее преступление в составе организованной группы или преступного сообщества, в отношении 45 – уголовные дела направлены в суд.

В сфере незаконного оборота наркотиков на территории Республики Мордовия выявлено 492 преступления, в том числе, 394 – тяжких и особо тяжких, 311 – связанных со сбытом.

Выявлено 148 преступлений, совершённых в крупном и 6 – в особо крупном размерах.

Установлено 186 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из незаконного оборота (по зарегистрированным преступлениям) изъято 18 755 гр. наркотических средств и психотропных веществ. По направленным в суд уголовным делам изъят 41 615 гр. наркотических средств.

Правоохранительными органами республики выявлено 826 преступлений экономической направленности.

Всеми правоохранительными органами выявлено 379 тяжких и особо тяжких экономических преступлений, из них 198 – совершенных в крупном и особо крупном размере.

Пресечено 72 преступления, связанных с освоением бюджетных средств.

В результате принятых мер, направленных на противодействие коррупции, правоохранительными органами выявлено 280 преступлений коррупционной направленности, из них 242 – органами внутренних дел.

Всеми правоохранительными органами пресечено 56 фактов взяточничества, а также 44 – предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Материальный ущерб по экономическим преступлениям (по оконченным и приостановленным уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов), составил 833 млн 992 тыс. рублей. Возмещено – 633 млн 020 тыс. рублей.

Штаб МВД Республики Мордовия отметил также, что сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах Теньгушевского, Атюрьевского, Старошайговского, Лямбирского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ельниковского, Чамзинского, Ромодановского, Рузаевского, Атяшевского и Темниковского районов республики, а также в Октябрьском и Пролетарском районах го Саранск.

В то же время, в общественных местах совершено 4 убийства, 20 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 572 кражи, 5 хулиганств, 41 факт неправомерного завладения транспортным средством и 2 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.

В 2022 году зарегистрировано 681 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 111 и получили телесные повреждения 900 человек.